Az oktatási intézmény augusztus 25-én közzétette a facebook-oldalán: „1960. június 28-án Kolozsváron született, itt végezte tanulmányait is. 1990- ben érkezett Magyarországra két kislányával.

1996. augusztus 16-a óta a Hamvas Béla Gimnázium elismert tanáregyénisége. Következetes, odaadó matematika tanári munkájának sokan köszönhetik diplomájukat, hivatásukat, munkájukat. „Emelt szinten” sajátították el tanítványai tőle a matematika fortélyait. Osztályok sorát nevelte, vitte végig az érettségi vizsgákig osztályfőnökként. Ezekben a közösségekben kimaradhatatlan volt a balatoni táborozás, a tanár úr által sütött pogácsa, a gulyásleves. Nagyon komoly erkölcsi értékeket képviselt, fogadtatott el környezetével.

Nagy tervekkel készült a közeledő tanévre. Mint mindig, ezen a nyáron is jártak hozzá diákjai matekozni, készültek a nagy megmérettetésre, az érettségi vizsgákra. Osztályával már a szalagavató táncokat próbálták. Együtt latolgatták az egyetemi, főiskolai felvételi esélyeket. Atyai tanácsai örökre bevésődtek az emlékezetükbe. Az iskolának a tanár úr örökül hagyta a Moodle-használatát, az általa áhított matematika feladatbankot. Az online tanítás során ez volt a Hamvas Béla Gimnázium működésének alapja. Huma János tanárúnak köszönhetően sikeresen átvészelte a pandémiás időszakot a gimnázium. Szakmai, emberi nagyságát tisztelet övezi a tanártársak között is, véleményére sokat adtunk minden esetben. A családjával kapcsolatban is nagy terveket szövögetett, büszkén dicsekedett unokáival. Nagyon hiányzik nekünk a csendesen a gimi előtt üldögélő, cigarettáját szívó, kávéját iszogató pedagógustársunk.

Huma János halhatatlanná válik, ha emlékezünk rá, amíg csak tudunk.

– áll a közleményben. Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató George R.R. Martin idézettel búcsúzott egykori kollégájától: „Ha ott hagyjuk az illatunkat, amikor kimegyünk egy szobából, valami a lelkünkből is itt kell, hogy maradjon, amikor itt hagyjuk az életet…”