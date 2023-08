A 7 éves Menyhárt Dorka Súrról érkezett szüleivel a Samu-napra. A kislány még csak most fog iskolába menni, de már régóta tudja, hogy régész szeretne lenni. Így nem is volt kérdés, hogy szombaton el kell menniük Vértesszőlősre a Samu-napra.

Dorkának természetesen most is a föld mélyéből előkerült mamut, illetve barlangimedve és természetesen Samu előkerült csontjai tetszettek. De maga is belekóstolhatott a régészek munkájába: egy „régész homokozóban” kereshettek különböző leleteket a gyerekek.

Lengyel György, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a „homokozóval” az volt a céljuk, hogy megmutassák a gyerekeknek a régi és a modern módszereket. Ezért nemcsak kézzel vagy kis ásóval kutathattak a kincsek után, de egy kis kézi fémdetektort is kipróbálhattak.

Utóbbinak Dorka nagyon örült, ugyanis hamarosan ő is fog egyet kapni édesapjától. Ha a megyei múzeumtól megkapja az engedélyt, maga is szeretne kincsek nyomába eredni. A kislány azt is elárulta, hogy a leletekből szeretne egy saját múzeumot nyitni.

A régészeti homokozó mellett még számtalan interaktív program várta a családokat. Volt mamut vadászat, célbadobás, mésztufa puzzle, láponjárás, falándzsa hajítás, és kézműveskedés is.

Lengyel Györgytől megtudtuk, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi kiállítóhelye mutatja be azt a Közép-Európában egyedülálló régészeti leletegyüttest, ahol édesvízi mészkőrétegekbe zárva maradtak meg az ősember mindennapi életének nyomai.

– A Samu-napon az 1968-ban befejeződött ásatás évfordulójáról emlékeznek meg minden évben, egy családi nap keretében, ahol idén a megszokott és visszatérő programelemek mellett, érdekes szakmai előadásokkal és más attrakcióval is készültek a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet munkatársai - árulta el a szakember hozzátve, hogy a 320 ezer Samunak a nyakcsigolyáját találták meg, abból csak annyit tudtak meg, hogy felnőtt csontját találták meg. Azt azonban csak sejteni lehet, hogy egy férfié volt valaha.

A Samu nevet azért kapta, mert augusztus 21.-én, amikor megtalálták a csontot Samu napja volt.

A számtalan gyerekprogram mellett érdekes bemutatókkal és előadásokkal is várták a látogatókat. Lengyel György régész vezetésével fény derült a lelőhelyek és a kőpattintás titkaira, de ősember-másolatokat is bemutattak a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, és a régészeti eszközök fejlődését is megismerhették a látogatók. A III. lelőhelyen pedig exkluzív tárlatvezetésen élőben is megtekinthették az ősállatok lábnyomait.