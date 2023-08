– Elsőre merész gondolatnak tűnik Oroszlányba borfesztivált rendezni, de a valóság megmutatta, hogy van létjogosultsága, mert az első pillanattól kezdve nagyon pozitívan reagált a lakosság – legalábbis ezt állítja Simecz Róbert borász.

Szavainak hitelt ad nem csak jól működő neszmélyi pincészete, hanem ötödik fesztiváljelenléte is a bányászvárosban. Azt is mondja, a könnyű, száraz, illatos fehérbor, a Királyleányka fogyott leginkább, de az Olaszrizling, a Chardonnay és a Pinot Noir is keresett. A háromnapos fesztivál még csak félidőhöz érkezett, de már 3 kartont fogyasztottak el nála az oroszlányiak, ami 18 palack Királyleánykát jelent. A fogyasztás módjáról is érdeklődtünk, azt mondja, nagy melegben fröccsként, kicsit hűvösebb időben pedig tisztán szeretik fogyasztani a bort a főtérre kilátogatók.