A szőlőskertek, szőlőhegyek és szőlősgazdák segítője, Szent Donát emlékét idéző, Völgyválasz elnevezésű hétvégi önkormányzati borfesztivál megnyitóját a szent huszadik éve álló szobránál tartották a város határában. A megjelenteket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, a német testvérvárosból, Karlsdorf-Neudhardtból érkezett delegáció tagjait és a borlovagokat Mihelik Magdolna polgármester köszöntötte.

Az eseményen Vitális Gábor szalézi szerzetes atya igeliturgiát tartott, a helyi német nemzetiségi dalkör bordalokat énekelt. A folytatásban színpadra lépett a városi Total Dance Club, a Barátság Kör dalcsoportja, a Diótörő Gyermektánc Egyesület, a Nemazalàny X Sofi formáció. Pápai Joci koncertje után a Gönczi Gábor & Smile Rock Circus csapat zárta a napot. Utolsó számuk után leszakadt az ég.

A Völgyválasz második napjának délelőtti nyitányára elállt az eső, hétágra kezdett sütni a nap. A sátor árnyékában az Alkotóház tagjai várták a gyerekeket, a helyi önkéntes tűzoltók lecsófőző versenyén csapatok ügyeskedtek. A déli órákra kezdtek visszatérni a felhők, a házigazdák a rendezvény weblapján (is) jelezték, hogy a várható időjárás miatt a délutáni programok a tervezettnél egy órával korábban kezdődnek.

A plakátok estére a kisszínpadra az Uljana Quartet fellépését és az In Diretta zenekar koncertjét is hirdették. A nagyszínpadon, alapos technikai előkészületek után, az esős időben is nagyon sok érdeklődő várta lelkesen a Best of Geszti koncert show kezdését. Geszti Péterék nagy sikert arattak.