A múlt héten több hajnalt is a Tatai Fényes Tanösvényen töltöttem. Pár, eddig nem publikált kép a múlt hétről, most sem hagyott cserben ez a hely – írta Jakabházy Miklós hivatalos Facebook-oldalán. A természetfotós türelmes várakozásának köszönhetően a jégmadarak, vörösgémek, tündérrózsák és egy bakcsó mellett, sikerült egy vidrát is lencsevégre kapnia a tanösvény élővizéből kibukkanva.