Több kisgyerek már visszatérő vendégként érkezett a VIDd Többre és az Első Lépések Alapítvány közös táborába tatán. Idén összesen 7 gyermek, fiatal vehetett részt a programokon.

– Mivel ismerjük a gyerekeket, és ők is ismernek minket így az idei tábor már tényleg az örömszerzésről, a szórakozásról és az élményekről szólhatott. A korábbi táborokban is ez volt a középpontban, de most tudtuk ezt a legprofibb módon megvalósítani. Ebben nagy része volt a segítőknek is, akik szintén már egy összeszokott csapat – árulta el Kerekesné Vincze Judit, az Első Lépéseket Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki azt is hozzátette, hogy a táborban nem a fejlesztésen volt a hangsúly, hanem az élményeken.

– Persze a szórakozásnak is lehetnek fejlesztő hatásai, de itt a fókuszban a gyermeki lét örömteli megélése volt, nem a fejlesztés – szögezte le a szakember. Kiemelte, hogy a programok összeállításánál figyelembe kellett venniük, hogy a gyerekeket mi érdekli, mire tudnak figyelni, miben tudnak aktívan részt venni.

– A tábort megelőző Jótékonysági Sütivásáron olyan összegű támogatás gyűlt össze, aminek köszönhetően a családoknak csak a tábori díj harmadát kellett kifizetniük. És ezt ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatott bennünket – köszönte meg a segítséget Judit.

Marosi-Pózmány Andrea, a VIDd Többre Alapítvány képviselője és egyben az egyik táborozó kisfiú Vid édesanyja is. Így nagyon jól ismeri a súlyosan halmozottan sérült gyerekek mindennapjait, sokukkal rendszeresen találkoznak a különböző fejlesztéseken.

– A programokat a gyerekek képességeiknek megfelelően választottuk meg. Főleg zenés, éneklős előadások, amikkel fel lehet kelteni az érdeklődésüket és élvezik is. Illetve az állatokat is nagyon szeretik, ezért a kutyák, macskák tudják még őket figyelemre ösztönözni. Idén is volt egy macska-asszisztált foglalkozás, ahol a cica oda dörgölődött a gyerekekhez, érezték a puha bundáját, a cica melegét, sétált körülöttük, ami nagy kacajokra késztette a gyerekeket – mesélt a programokról Andrea, aki szerint a szülőknek is kikapcsolódást jelent a tábor. Hiszen sokszor otthon, egyedül vannak a négy fal között a sérült gyerekkel, nehezen jutnak el programokra, társaságba. Ez a hét nekik is egy kiszakadást jelentett a hétköznapokból.