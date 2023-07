A háziorvosi rendelésnek a művelődési ház ad otthont, ahova az udvar felől, a könyvtár ajtón keresztül lehet bemenni - adta hírül Súr Község Önkormányzata hivatalos Facebook-oldalán. A rendelőt a felújítás alatt a 0634/575-009-es telefonszámon lehet elérni. A rendelési idő változatlan. A fogorvosi rendelés Kocson érhető el, dr. Mohammad Pakravan kedden és csütörtökön délelőtt tíz és este nyolc óra között rendel. A felújítás a munkaterület átadásával kezdődik. A kivitelező kiválasztása is megtörtént, jelenleg adminisztratív munkák folynak.

– Ki kell ürítenünk a rendelőt, el kell szállítani ideiglenes helyére a bútorokat és a fogászati gépet – mondta Sógorka Miklós, a település polgármestere.

A háziorvosi és fogorvosi ellátásnak helyet adó épület az 1990-es években épült. A projekt eredményeképpen egy korszerű, minden igényt kielégítően felszerelt orvosi rendelő jön létre Súron, ahol a helyi és a körzetbe tartozó betegek a mai kor elvárásainak megfelelő környezetben juthatnak hozzá az egészségügyi alapellátáshoz.

– Az intézmény idősek nappali klubjának épült, a kényszer hozta, hogy végül itt alakítottuk ki az orvosi rendelőnket. Most pedig a funkcióhoz is tudjuk igazítani – emelte ki Sógorka Miklós.

Egy teljes körű külső és belső felújítás kezdődik, amely érinti a gépészeti, nyílászáró és homlokzati területeket is. Egy recepciós helyiséget is kialakítanak, hogy aki csak receptért menne, ne kelljen kivárnia a sort. De természetesen fontosnak tartják továbbra is az orvos és a beteg közötti négyszemközti találkozás biztosítását. A nyílászáró átalakítása is szükséges, hiszen adódott már olyan eset, hogy egy vizsgálat eredménye után a háziorvos jobbnak látta, ha mentőt hív a pácienshez, azonban a szűkös ajtó miatt a szakemberek a hordágyat nem tudták bevinni. A kivitelezési munkálatok várhatóan január 31-ig fejeződnek be. Hamarosan további fejlesztések kezdődnek, csapadékvíz-elvezetés és árkok kialakítása, amelyek a Rákóczi Ferenc, a Deák Ferenc és a Hársfa utcákat érintik majd.