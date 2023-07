A szervezők tartalmas, színes programokkal töltötték meg a hét minden napját. Voltak a sportcsarnokban, Babarczi Norbert méhész előadást tartott nekik, de jártak a bábolnai fürdőben is. Kutyás bemutató is szórakoztatta őket, moziztak a szabadidőközpontban, majd rendőrnyomozók avatták be őket a helyszínelés kulisszatitkaiba. Az utolsó nap a kirándulásé volt. Dinnyésen, a várparkban középkori játékokban vehettek részt, majd a Velencei-tóhoz is ellátogattak.