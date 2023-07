Sok feladatot lát el a társaság

A magyarországi gyorsforgalmi utakat üzemeltető társaságnak az úttest állapotának ellenőrzésén és az elöregedett aszfaltréteg felmarásán, valamint az azt követő újraaszfaltozáson túl számos további feladata van, melyeket a már említett rendelet rögzít. Ennek megfelelően a legfontosabb tevékenységeik közé tartoznak a jelzőtáblák, útirányjelző táblák, korlátok, vízelvezető rendszerek, védőkerítések, hidak, illetve vadátjárók vonatozásában jelentkező tisztítási, karbantartani és javítási munkák is. Mindemellett ha a feladat jellege megkívánja, szükség szerint ideiglenes forgalomkorlátozásokat is létesítenek, valamint a változtatható jelzésképű táblák és segélykérők üzemeltetése is az MKIF feladata.