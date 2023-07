Országszerte magas koncentrációban vannak jelen a csalánfélék és közepes szinten a pázsitfűfélék a levegőben – jelöli a pollentérkép. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerit a következő időszakban a pollenterhelés magas marad. Továbbá közepes szinten lehet jelen az útifű, a lórom és a kenderfélék virágporának mennyisége. Néhol már megjelentek a levegőben a parlagfű és az üröm pollenszemei, koncentrációjuk még alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma nagyon magas szintet érhet el.

Bár a parlagfű szezonja általában augusztus közepére esik, nem árt felkészülni még a gyom virágzás előtt. Dr. Viczián Magdolna tatabányai allergológus tanácsát megfogadva később könnyebb lesz átvészelni az előttünk álló hónapokat.

– Aki allergiás, vagy asztmás a lakásban gyakori nedves portörléssel, mosással el tudja távolítani a pollenszemeket. Tanácsos a szálló pollenek miatt csukott ablaknál aludni, szellőztetni inkább a hajnali órákban érdemes.

Autóban ajánlott a légszűrő, a pollenszűrő használata, és a felhúzott ablakok. A tünetek csökkentésére jók a klímaberendezések is, azonban figyeljünk oda, hogy rendszeresen legyenek tisztítva.

Az allergiaellenes gyógyszereket kezdjük el már július végén szedni, így az allergiás gyulladás a nyálkahártyákban nem tud nagyon felerősödni – fejtette ki a szakember, aki szerint, ha tüneteket tapasztalunk, érdemes szakorvoshoz fordulni.

A növény irtása nagyon fontos. A vágáskor fennáll a veszélye annak, hogy oldalhajtást ereszt a növény és tovább burjánzik az allergiát kiváltó gyom – árulta el az allergológus. Hozzátette azt is, a parlagfű pollenjei nagyon könnyűek, ezért akár 70 kilométerre is elviheti a szél a több ezer pollent.

– A légköri mozgások szétrobbantják a pollenszemeket, amik méretük miatt egészen mélyre is juthatnak a szervezetben. Tehát nemcsak a légutakban tapadnak meg, hanem egyenesen a tüdőbe is kerülhetnek – fűzte hozzá dr. Viczián Magolna, aki szerint hatékony terápia kialakítása és a gyógyszerek beállítása mellett életmódbeli változásokkal is javítható az allergiások élete.