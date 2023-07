Az időfutamok a délelőtti órákban elkezdődtek, majd déltől rajtolt a Beach Sprint verseny.

– Vagyis a Sport XXI. versenysorozat, a tizenegy és tizennégy éves korosztály sorozata. Ezután tértünk vissza a válogató befejezésére. Legfőképp a tizennyolc év alatti korosztály képviselteti itt magát, és néhány amatőr és masters versenyző állt rajthoz.

Az indulók között végigtekintve különböző városok mezeit láthattuk. A főváros mellett többek között Győr, Szeged és Szolnok is képviseltette magát.

– Nagyon meghatározó, hogy az országos bajnokságot mikor rendezik. Tavaly voltak Velencéről, idén most nem indultak, de tizenhárom klub így is képviselteti magát – tette hozzá Varga Balázs, aki kiemelte:

– Az Öreg-tó egy ideális helyszín a versenynek, mert a tengeri evezős hajókat használjuk, és az Öreg-tó nagyon sokszor hullámos. Bár délelőtt egy nagyon ideális állapotát mutatta, amikor szinte tükörvíz volt, de aztán a szél elkezdett erősödni, így érkeztek a hullámok is. De egyébként nagyon ideális. Nem is véletlen, hogy két éve az első ilyen hivatalos tengeri versenyt itt rendeztük, és most az első válogatót is idehoztuk.

Az idei amszterdami Jeunesse Kupán hazánkat négy egység képviselte, és összesítésben három bronzéremmel zárta a magyar küldöttség.