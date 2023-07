Július 29-ére, azaz most szombatra a Magyar Fürdőszövetség ismét meghirdette a Strandok Éjszakáját. Ilyenkor a fürdők szabadon szervezhetnek helyi programokat és biztosíthatnak a vendégeknek kedvezményt. Minden fürdő igazodhat saját, már kialakult nyitvatartási rendjéhez. Idén 49 fürdő nevezett a programba, Komárom-Esztergom vármegyéből két helyszín is csatlakozott. Az esztergomi Aquasziget Élményfürdőben este nyolctól hajnali egyig tart a buli, a hangulatfelelős pedig Retromaster Dj lesz. A komáromi Brigetio Gyógyfürdőben a program 20.30 órától éjfélig tart. A zenéről DJ Hard Paul gondoskodik, de este tíztől lesz egy tűzzsonglőr bemutató is.