A portál az Aktív Magyarország túraajánlóiból szemezgetett, és felidézte, hogy tavaly novemberben részben felújították a Pilist átszelő erdei kerékpárutakat, a beruházás révén komfortosabbá, biztonságosabbá vált a két keréken való közlekedés a természetben. Ráadásul most már e-bike túrákon is részt vehetünk, így akár a keményebb terepekre is könnyebben el lehet jutni.

A Pilis Bike erdei kerékpáros-úthálózat számtalan lehetőséget kínál a kerékpárosok számára: a 350 kilométernyi út nagy része aszfaltburkolatú, ráadásul a hegység autómentes erdészeti utait fedi le. A funzine.hu ajánlása szerint Pilisszentlászló környékén érdemes mindenképpen egy körtúrát teljesítenünk. Ha bírjuk a változatos terepviszonyokat, akkor a Kis Rigó Vendéglőtől indulva fedezhetjük fel a környéket. A Sikárosi-rétnél érdemes egyet pihenni, mert ezután erdei szerpentinen kell feltekerni, de érdemes kitartani,mert páratlan kilátásban is lehet gyönyörködni. Ezt követően egy erdei szakaszon át lehet eljutni az erdészeti aszfaltútig.

Valamelyest könnyebb a Visegrádi-hegység szívét, az Apátkúti-völgyet érintő túra, melynek első szakasza az említett helyszíntől a Kaán-forrásig tart. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ivási célra megfelelő a forrás vize, de fogyasztását mégis csak saját felelősségre ajánlják. Ezután egy remek szerpentines szakaszon végighaladva érkezhetünk meg a Pap-rétig, majd Plisszentlászló felé lehet venni az irányt. A Kis Rigó Étterem mellett, egy erdészeti úton lehet megközelíteni a Szentendre közigazgatási területén található Dömörkapu-vízesést, majd 2-3 kilométert közúton kell kerékpároznunk ahhoz, hogy visszaérjünk az erdőbe.

A harmadik ajánlott útvonal a kihívásokat keresők számára mindenképpen javasolt. A Pilisszentlászlóról induló és a Hosszú-hegy déli oldalán egészen Csobánkáig vezető túrán nem kell aszfaltozott útra számítani, cserében ingoványos talajjal kell kalkulálni. Ezután érdemes a község feletti gerinc felé továbbhaladni, ahonnan remek a kilátás, végül eljuthatunk a pilisi Egri várhoz, ami az Egri csillagok című film forgatási helyszínéül szolgált.

A visszafelé vezető úton a Hosszú-hegy lábához érve nehezebb szakasz vár a kerékpárosokra, majd Pilisszentkeresztre érkezés előtt az út a felújított Som-hegyi turistaház mellett visz el, továbbá a Dera-szurdokot is érinti, majd majd a két falut összekötő úton érkezhetünk vissza Pilisszentkeresztre.

A portál a vezetett e-bike túrákat is a biciklis kalandorok figyelmébe ajánlja, azoknak tökéletes választás lehet a program, akik kevésbé ismerik a környéket, netán edzettségi szintjük vagy életkoruk miatt mondtak le eddig a kerékpározásról.