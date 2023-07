Július 21–23. között rendezik a Formula–1 Magyar Nagydíjat, amire idén is óriási az érdeklődés, a vasárnapi versenynapra már tavaly decemberben elkelt az összes belépő. A Hungaroringgel kötött megállapodás értelmében a MÁV–VOLÁN-csoport a látogatók minél gördülékenyebb ki- és hazajutásának elősegítése érdekében készül a háromnapos versenyre: a MÁV-START gödöllői járatai KISS és FLIRT motorvonatokkal, a MÁV-HÉV járatok több kocsival kiegészülve közlekednek, a Volánbusz pedig ingyenes különbuszokat indít. A jegyváltás megkönnyítése érdekében a MÁV-START, a MÁV-HÉV és a Volánbusz érintett, menetrend szerinti járataira fixáras jegyet is bevezetnek. Az egy útra szóló „Hungaroring jegy” és az oda-vissza útra is érvényes „Hungaroring flexijegy” már elővételben megvásárolható.

A Formula–1 Magyar Nagydíj szervezői az elmúlt években egyre nagyobb mértékben vonták be a közösségi közlekedést a látogatók utazásának megkönnyítése érdekében. A Forma–1 idején sokszorosára nő az autós forgalom, ezért a dugók és a parkolóhely-keresés elkerülése érdekében érdemes elsősorban a nagy kapacitású, kötött pályás eszközök segítségével, és a hozzájuk kapcsolódó autóbuszjáratok nyújtotta lehetőségeket kihasználva utazni a Hungaro­ringre és vissza. A többnapos rendezvény 80–100 ezer látogatót vonz, és nagyjából ötödük választja a közösségi közlekedést a ki- és hazajutáshoz.

Idén a Hungaroring és a MÁV–VOLÁN-csoport együttműködési megállapodást kötött, hogy a július 21–23. közötti mogyoródi futamra érkezőknek minél jobb, egyszerűbb és olcsóbb közösségi közlekedési lehetőséget biztosíthassanak.

Hogyan lehet eljutni HÉV-vel a Forma 1-re?

Ahogy a mavcsoport.hu írja, 8-as HÉV a Formula-1 Magyar Nagydíj mindhárom napján, a versenyre utazás, illetve a visszautazás időszakában sűrűn, 10-15 percenként közlekedik a látogatók által használt szakaszon. Ezek a vonatok péntektől vasárnapig megerősítve, hat kocsival szállítják majd az utasokat. Szombaton és vasárnap 16:30-tól 20:20-ig a H8-as HÉV Mogyoródról az Örs vezér tere felé 10 percenként indul.

Különbuszokat indítanak a Hungaroringre

A Volánbusz díjmentesen igénybe vehető különbuszaira a Hungaroring felé Kerepesen lehet átszállni, melyek egészen a 3-as kapuig szállítják az utasokat. A Forma-1-ről visszafelé a különbuszok a gödöllő vasút- és autóbusz-állomásig viszik a látogatókat. Ezek a csuklós autóbuszok pénteken 7:00 és 13:20, szombaton 7:00 és 15:50, vasárnap 7:00 és 14:50 között járnak majd. Indításukat a Budapest felől érkező HÉV-ekhez, valamint kapunyitáshoz és kapuzáráshoz igazították.

A vasút is felkészült a Forma 1-re

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a Volánbusz különjáratai a Hungaroringről visszafelé Gödöllő vasút- és autóbusz-állomásig viszik a látogatókat, ahonnan a H8-as HÉV-en és a Volánbusz menetrendszerinti járatain túl a MÁV-START vonatai (S80-as járatok, Mátra és Agria InterRégiók) is a Budapest felé utazók rendelkezésre állnak. Július 22-23-án néhány kora reggeli és késő esti vonat kivételével valamennyi gödöllői S80-as, gyöngyösi MÁTRA IR és egri AGRIA IR járatok egy KISS vagy dupla FLIRT egységgel fognak közlekedni.

Mennyibe kerül tömegközlekedéssel eljutni a Hungaroringre?

750 és 1500 forintos jegyeket vezetett be a Magyar Nagydíjhoz kapcsolódva a MÁV-VOLÁN-csoport a BKK közreműködésével. Az egy útra szóló „Hungaroring jegy” és az oda-vissza útra is érvényes „Hungaroring flexijegy” július 21-ei, 22-i illetve 23-i utazásokhoz vásárolható meg. A közös jegy abban is segít, hogy például Gödöllőn bárki eldönthesse: a MÁV-START, a MÁV-HÉV, vagy a Volánbusz menetrendszerinti járatára száll fel, ugyanis a megváltott tikettek mindhárom szolgáltató járatán érvényes lesz, mégpedig az alábbi formában:

a MÁV-START menetrendszerinti járatain a Keleti pályaudvar és Gödöllő között

a MÁV-HÉV H8-as vonalán az Örs vezér tere és Gödöllő között (beleértve a H8-as HÉV Budapesten belüli szakaszát is, amelyre nem kell külön budapesti jegyet váltani),

és a Volánbusz menetrendszerinti járatain az odaúton Budapest és Kerepes, HÉV-állomás, a visszaúton pedig Gödöllő vasút- és autóbusz-állomás és Budapest között.

A Hungaroringre a MÁV-csoport tájékoztatása szerint az alábbi útvonalakon lehet eljutni a Keleti pályaudvarról a Forma-1 Magyar Nagydíj 3 napja alatt

Forrás: mavcsoport.hu

Az egynapos érvényességű, 1500 forintos flexi, azaz menettérti jeggyel Budapestről a Hungaroringre és vissza is lehet utazni. Azok, akik csak az egyik irányba vennék igénybe a közösségi közlekedést, 750 forintért egyúti jegyet vásárolhatnak, ennek érvénytartama 4 óra, mely a vásárlás időpontjától vagy az utas által megjelölt későbbi időponttól indul.

Komárom-Esztergomból a Hungaroringre

A Hegyeshalom-Budapest fővonalnak hála vonattal átszállás nélkül el lehet jutni Tatabányáról, Tatáról, Komáromból gyorsvonattal a Keleti pályaudvarra. Onnan pedig Gödőllőre tovább. A kisebb állomásokról személyvonattal közelíthetőek meg a városok, majd átszállás után lehet továbbrobogni. Esztergom térségéből vonattal Pilisvörösváron, majd Rákoson kell átszállni, hogy elérjük a Keletit.

Autóval a Hungaroringre

Mint azt a Hungaroring weboldalán írják, a versenypálya az M3-as autópályán közelíthető meg. Ez szűkebb hazánkból az M1-esen és az M0-áson érhető el, A Budapest felől érkezők az autópályát a jelzésnek megfelelően a 19-es lehajtónál hagyja el és a jelzőtáblákat követve közelítse meg a versenypályát. Ha nem szeretnénk fizetős sztrádát használni, arra is van mód, de így van át kell vezetni Budapesten, vagy az M0-sra felmenni, majd ugyanúgy átvágni a fővároson. A Hungaroring versenypálya egyébként Mogyoród és Kerepes település irányából is megközelíthető. Mogyoród irányból a Kerektóhoz érve a 2-es, illetve 8-as kapu felé haladva érheti el ingyenes parkolóinkat. Kerepes irányából Szilasligeten keresztül a 3-as, illetve 2-es kapu felé haladva érheti el ingyenes parkolókat.

Azzal viszont azoknak is érdemes számolni, hogy a Magyar Nagydíj miatt az M1-es autópályán megnőhet a forgalom. 2022-ben 290 ezren nézték összesen a helyszínen a futamokat és a Forma 1-es pilótákat.