– Összesen tizenegy táborozó volt, akiknek a fele még nem fogott hangszert, de több, már a Peronban tanuló diák is velünk volt a héten. A tábor záró napján a gyerekek egy fantasztikus előadást tartottak a héten tanultakból. Volt akik dobshow-t adtak elő, három kislány egy Bagossy Brand dalt énekelt el, a többiek pedig egy rockzenekarban az egyik tábori tanárral kiegészülve előadtak egy Nirvána dalt – árulta el a szakmai vezető. A táborban a zene mellett sok közösségépítő foglalkozás is volt, illetve hangszer bemutatókat is tartottak, ahol meg is szólaltathatták azokat.