A küldemény elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt: kell-e fizetnie, igényelhet-e vissza, illetve 2022-re keletkezett-e pótléka. Emellett a NAV Ügyfélportálján pedig az év bármely napján megtekinthető az aktuális egyenleg. Adószámla-értesítést csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van.

Többségüknek elektronikusan, a cégkapura nem kötelezett gazdálkodóknak pedig postán érkezik az értesítés. Akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt ötezer forintot elérő pótlékuk is keletkezett azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást. Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési felületein is bármikor megtekinthető, a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) vagy a NAV-Mobil alkalmazásán az Adószámla funkciónál.

Az adószámla adatok értelmezésében és az egyes teendőkben a NAV honlapján elérhető ADÓSZÁMLA információs oldalon további segítség található. A tavalyi évre felszámított pótlék az értesítés megérkezése után az Ügyfélportálon a Pótléklevezetés menüpontban lekérdezhető. A tartozást a gazdálkodók elsősorban átutalással, vagy a túlfizetés átvezetésével rendezhetik, de egyes esetekben bankkártyával is megfizethetik.

A befizetési módokban a NAV honlapján, az Ügyféliránytű > Számlaszámok a befizetéshez útvonalon elérhető, „Ki, hogyan fizethet a NAV-nak?” című tájékoztatás, és a 35. számú, Tájékoztató bankkártyás adófizetésről című információs füzet segít részletesebben.