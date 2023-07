Eleinte mindenki abban bízott, hogy nem lesz semmi komolyabb fennakadás, és csendben, esetleg kis eső kíséretében elvonulnak a fellegek. Az angolkerti Apostol-koncert végét el is mosta az eső, és az Öreg-tónál kiépült fesztiválhelyszín is vendégek nélkül maradt. A szervezők még egy vidám hangvételű posztot is közzétettek, amelyben közölték a zuhé tényét, nagyjából egy órával a tényleges felhőszakadás után, aztán sorban kezdték bejelenteni, milyen programot hogyan érint a felhőszakadás.