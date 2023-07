A hagyományokat folytatva, Végh Éva festőművész idei nyara is nagyon mozgalmasan telik. Ráhangolódásként tűzzománc szimpóziumon vett részt Salgótarjánban, aztán a németországi Wendlingen am Nekkarban csoportos kiállításon szerepelt.

A Tűzzománc Művészek Körének művészeti vezetőjeként kapott felkérést egy bemutató tartására a salgótarjáni Wamsler SE Tűzhelygyárban. Az eseményt megelőző napon érkezett a városba, ekkor tudta meg, hogy másnap megtekinti a zománcüzemet Novák Katalin.

A köztársasági elnök őszinte érdeklődéssel nézte, hallgatta, hogyan lehet integrálni az ipari tevékenységet az alkotó művészi munkával. Egy bemutató darab elkészítésének megtekintését követően, az elnökasszony élt a felkínált lehetőséggel, a gyakorlatban is megismerkedett a zománcozással.

A festőművész a napokban érkezett haza Hajósról, ahol az immár 47. nemzetközi alkotótábor tárlat megnyitójával zárult. Kérdésünkre Éva elmondta, hogy sokan nem szeretnek közösségben dolgozni, szívesen vonulnak el, magányosan alkotnak. Mások szeretik a nyüzsgést, az együtt dolgozást. Rá mindkettő jellemző. Az alkotótáborokban mindig feltöltődik, szeret közösségben lenni, művésztársakkal beszélgetni, gondolatokat, szakmai tapasztalatokat cserélni. Ugyanakkor szüksége van a magányra, az elmélyülésre is. Egy-egy téma felépítése, átgondolása a csendben történik.

Az alkotói őszi programja is alakul. Szeptember elején a Felhajtóerő a Szénrakodó megmentéséért gondolatkörű, elnevezésű nemzetközi szimpózium helyszíne, a közeli ipari műemlék környéke lesz. A találkozóra vélhetően érkeznek résztvevők Franciaországból, Ausztriából, Németországból és Romániából is. Évának készülőben van egy szeptemberi lengyelországi egyéni kiállítása, aztán jön az őszi tűzzománc szimpózium. Alkotói idejét a festés és a zománcozás között osztja meg.

Végh Éva azt is elárulta, hogy számára nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. A család és a barátság ad igazán értelmet a mindennapi létnek (is) a nehéz napokban, lendít túl a monotónián, segít túlélni a válságokat. Munkáiban törekszik a változásokra technikai és szellemi téren is, úgy érzi, hogy a folyamatos változás létünk mozgatója.

Az ellentmondásokra és a kontrasztokra építi mondanivalóit, ezek tükrözik szétszabdalt, tökéletlen világunkat. Vannak olyan képei, amelyek oldottak, nincsenek éles határok a részek között, csak lágy átmenetekkel kapcsolódnak egymáshoz, illetve sok munkája nagyon konkrét, realista alkotás.

Nem áll tőle távol a múltba nézés, a merengés, de a múlton keresztül a jelenhez kíván szólni. Szeretné az emberek lelkét legalább megérinteni ebben az egyre jobban elidegenedő világban. Nem azt festi, amit lát, hanem ami mögötte van, illetve ami a véleménye bizonyos dolgokról. Szereti a szimbólumokat, ha felruházhatja a tárgyakat, környezetüket a megszokottól eltérő tartalommal is. Számára egy fa nem csak egy fa.