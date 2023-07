Segítenek a fiataloknak kilépni az életbeA

Kék Madár Szülőklub hét éve működik Tatabányán. Az autizmussal élő gyerekek szüleit összefogó civil szervezet koordinátora Sugár Gabi, aki már évek óta dolgozik együtt Kelemen–Kálazy Évával. Több projektet is lebonyolítottak már a városban, amelyek mindegyike e különlegességgel élőkre és családjaikra fókuszált.

– Másfél évvel ezelőtt egy szülőklubon merült fel, hogy szükséges lenne kamasz gyerekeink számára is létrehozni egy csoportot. Rendszeresen találkoztak hát a fiatalok, s fokozatosan segítette őket szakértőnk abban, hogy bátran merjenek önállóan is kilépni az életbe. A Puskin Művelődési Ház, a könyvtár összejövetelei után a közeli cukrászdába, moziba, majd a fővárosba is eljutottak. A mostani táborunk volt az első, de a tapasztalataink alapján már biztosan állíthatom, hogy nem az utolsó. Igazi csapattá, közösséggé formálódtak a fiatalok, akik képesek uralkodni magukon, érzéseiken, és egyre jobban nyílnak ki egymás előtt. Ez óriási hatással lehet a későbbiekben is, segítheti a boldogulásukat.

Tervezik, hogy létrehozzanak majd egy olyan bázist is, ahol később ezeknek a fiataloknak a munkába állását is segíthetik. Emellett felnőtteknek napközit is szeretnének majd a városban létrehozni, az önkormányzattal és a Vöröskereszttel már megkezdték a tárgyalásokat.

– A téma rendkívül fontos, hiszen a legújabb kutatások már minden 55. gyermek érintettségéről szólnak. Ha felnőnek, akkor is szükségük lehet egy támogató közegre, ahol az autizmusukban nem esősorban a hátrányt látják, hanem észreveszik azt, amiben kimagaslóan jó teljesítményt tudnak nyújtani. Támogató közegben ugyanis szárnyalnak, kiteljesednek. Bár ezzel alapvetően mindenki így van, az autizmussal élőkre azonban különösen jellemző – mondta Sugár Gabi.