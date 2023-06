A Tokodi Nyitott Pincék nevű rendezvényen a gyermekeket kisebb ügyességi játékokkal, mint például lengőtekével és gólyalábbal is várták, de a kosárhinta is kifejezetten népszerű volt. Ismét lehetőség nyílt kisvonatozásra – ami már önmagában is élményt nyújtott –, a jármű Tát, Tokod és a pincék között szállította az érdeklődőket. A völgybe betérve humoros feliratokkal is találkozhattunk, melyek mindenkinek az arcára mosolyt csaltak, de lehetett közös fényképet készíteni az első állomásnál elkészített installációval, a muskátlik mellett pihenő borosgazda házaspárral is.

A pincevölgyi főtérhez közeledve zeneszóra figyelhettünk fel, ugyanis a miskolci Agyagbanda Együttes idén is visszatért a fesztiválra. A zenekar présházról présházra járva szórakoztatta a jelenlévőket dalokkal. A közismert szerzemények hallatán sokan a zenészekkel együtt énekeltek, a muzsikusok olykor körbe is ülték a borokat kortyolgatókat, majd a kiválasztottak kedvenc nótákat is kérhettek tőlük.

Az esti órákban a főtéri színpadhoz csábították a látogatókat: először a Zoller Zsolt duó lépett fel, majd a korábbi évekhez hasonlóan egészen hajnalig lehetett mulatni az RHS Dj Team retro discojában. A rendezvényen egyébként Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője, valamint Romanek Etelka, a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke mellett több polgármester is részt vett, akik szintén felkeresték a nyitott pincéket.