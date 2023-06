A gyerekek körben ültek, s Ocskai Gabriella, a RáHangoló produkció háziasszonya, a tábor vezetője terelgette a zene világában a gyerekeket. Általános iskolások, akiknek egy része a zeneiskolában is tanul. Dalok, ritmusgyakorlatok mellett következett a „poharas” dal, a cupsong. Kiváló ritmusérzékkel forgatták a poharakat a fiatalok, miközben Ocskai Gabriella zongorán kísérte a produkciót. Ezután hárman is megcsillogtatták hangszeres tudásukat. Klarinéton, trombitán és zongorán is játszott egy–egy tehetség.

A teremben sok színes alkotás is volt. Egy különleges kastély, amelyet Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című műve ihletett. Háttérben pedig egy hatalmas akváriumhoz hasonlított egy széles rajz, megannyi változatos méretű halrajzzal.