A holokauszt tatai áldozatainak emlékére az eseményen istentiszteletet tartott Vári György rabbi, és közreműködött Csáki Tamás művészettörténész. Az eseményen Kerti Katalin, a Goldberger Alapítvány kurátora nyilatkozott a temetőben zajló vizsgálatokkal kapcsolatos legújabb fejleményekről is. Elmondta, hamarosan megújul a halottasház, és a kerítés további felújítása is szerepel a tervek között, valamint végéhez közeledik a temető teljes kataszterének és adattárának elkészítése is – írta a tata.hu.