A csapat

A konferencián ifj. Buzánszky Jenő, a nemzeti csapat edzőjének fia és Magyar Zoltán, a Magyar-Skót Baráti Társaság elnöke is üdvözölte a vendégeket. Elhangzott, hogy a Skóciai Futball Múzeumban kiemelten foglalkoznak hazánkkal és hogy a skótok mai napig szívesen emlékeznek Puskás Ferencre, aki az 1960–ban a Glasgowban megrendezett BEK–döntőben négy gólt lőtt. A magyar bányász–utánpótlásválogatott korábbi játékosai közül dr. Bartalos József, Karába János és Kovács Csaba is eljött a találkozóra, akik ellenfeleikkel együtt néhány emléküket is felidézték. Érdekesség, hogy Regős László helytörténész, a tatabányai futballtörténelem ápolója és elkötelezett kutatója az egyik közösségi oldalon idézte fel nemrég, hogy kik alkották a válogatottat.

Buzánszky Jenő a dorogi klubból dr. Bartalos Józsefet, Karába Jánost, Szuromi Antalt, Takács Tibort, Tima-Horváth Lászlót, Tóth Gyulát és Turai Józsefet „hívta be” a csapatba. A Tatabányai Bányászból Juhos László, Kovács Csaba, Müller Zoltán, Paulik János és Szabó József, míg Komlóról Lukács Tibor került be a keretbe.