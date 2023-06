Pákai Tímea, a levendulás háziasszonya mellett ugyanis Pőczéné Kun Bernadett szépségtanácsadással, Pőcze Éva aromaterápiás életmód tippekkel, Németh Angéla a megjelenést segítő stílustanácsadással várta az érkezőket. A nyugalom szigetén emellett találkozhattak Major Szilviával, aki csodaszép és rendkívül ízletes levendulás süteményekkel fogadta a szüretre érkezőket – többsége természetesen levendula hozzáadásával készült.

A családias légkör, a figyelem, a gondoskodás hatása így nem maradhatott el: a régi látogatók mellett nagyon sok új érdeklődő is ellátogatott Kertvárosba. Pákai Tímeától, a levendulás háziasszonyától azt is megtudtuk: a szüret alatt még egy óvodásokból álló csoportot is fogadott a kertjében.