Gyakorlati képzés

Pákozdi Szabolcs kiemelte, hogy az iskolákban a tanulók a szakma elméleti részét tanulhatják meg, míg a gyakorlati oktatást már a TSZC-vel szerződésben levő cégek végzik. Ez egyrészt jó a vállalatnak, hiszen a diák azt tanulja meg, amire nekik van szükségük, másrészt a diáknak is jó, akivel szerződést kötnek és fizetést is kap a munkájáért. Sok diák az iskola elvégzése után a gyakorlati helyén áll munkába. A főigazgató azt szeretné, ha minél több tatai cég is csatlakozna a programhoz.