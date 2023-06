Befejeződött a városközpont és Dózsakert közösségi tereinek megújítása. A belváros zöldebbé és élhetőbbé tételét, a rendezvények kiszolgálását, a közlekedési infrastruktúrát, a két városrész közötti kapcsolat javítását, és a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést segítő projekt lezárult.

A mélygarázs melletti zöldterületen tartották a projekt­záró sajtótájékoztatót, ahol Bencsik János országgyűlési képviselő ráirányította a figyelmet a városépítés nehézségeire. A szinkron megteremtése az itt élők igényei, az önkormányzat, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek között igen nehéz feladat. Hatalmas beruházás fejeződött be, amelynek a legértékesebb része a Dózsakerttől a könyvtárig húzódó zöld­övezet, amely a Béke parkban zárult. Megoldódott a belvárosi parkolás is, ám a beruházás nem az eredeti tervek alapján valósult meg. Lassan a bérlők is belakják a szolgáltatóházat.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester elmondta: a 4,5 milliárd forintos projekt 2,6 milliárdos támogatással valósult meg, a többit önerőként tette hozzá a város. A Dózsakerti sétálóutca rekonstrukciója 2017-2018-ban zárult. Látványos változást hozott, ám vannak elemei, amelyekkel az ott élők azóta sem tudnak megbarátkozni. A zöldítés, a virágok a projekt legértékesebb részei. A Megyeháza téren kétszintes mélygarázs épült, amely nagymértékben enyhíti a parkolási gondokat, ám több száz milliós többletforrásra volt szükség a befejezéshez, és a mélygarázs működtetése is százmilliós tétel évente.

A projekt harmadik jelentős eleme a Béke park felújítása és az üzletház melletti terület parkosítása volt. A beruházás keretén belül 23 fát, 5500 cserjét, 1610 évelő és 2870 egynyári növényt ültettek el – hangzott el a projektzárón. A polgármester kiemelte a városban zajló nagyobb beruházásokat, amelyeket az előző polgármester, a nemrégiben elhunyt Schmidt Csaba indított el: a Bánhida-Sárberek átjáró mellett a Csónakázó-tó és a József Attila Könyvtár átalakulását. Hangsúlyozta: ezek befejezését fontosnak tartotta. A tájékoztató végén a projekt zárásaként a jelenlévők közösen elültettek egy amerikai ámbra fát a téren.