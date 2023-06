– Amikor gondolkodtam, hogy hol szeretnék élni, kint Amerikában, a vadnyugaton, vagy itt, akkor inkább azt mondtam, hogy itt, és megépítem magam a farmot, és így olyan, mintha kint lennék. Amikor egy túráról visszatérek, gyakorlatilag olyan, mintha el sem hagynám azt a helyszínt.

Az oroszlányi Hernryx sheriff tizenöt éve él Császáron, és több mint tizenkét éve kezdte építeni a farmot. Kilencven százalékban Amerikából hozta a kellékeket, amelyek így még autentikusabbak.

– Nekünk az a politikánk, hogy mindenkit engedj be, adjál nekik látnivalót. És ha elmennek innen a családok, azt mondhatják, hogy jól érezték magukat – tette hozzá. Ugyanis nincs belépőjegy a Henryxcity-ben. Az egyedülálló western show műsor hétvégenként tizennégy órától szórakoztatja a nagyközönséget. A produkció szintén a tulajdonos ötlete volt, aki olykor be is vonja a közönséget.

Ezen kívül kulturális múzeum, rodeó bika, célba lövés, célba dobás, szerencserulett, állatsimogató, no és persze finom ételek-italok várnak mindenkit. A western show vonat tizenegy órától óránként közlekedik, igaz, erre jegyet kell vásárolnia annak, aki Magyarország legnagyobb kisvasútján szeretne utazni, és még egy show műsort megtekinteni.

Nemcsak Tóth Henrik, hanem hétvégente felesége és két lánya is kiveszi a részét a westernfaluból. A nyárváró mulatság olyannyira népszerű, hogy ilyenkor csaknem kétezer látogató is érkezik a “császári Amerikába“. De fesztivál nélkül is több mint ezren megfordulnak egy-egy hétvégén, így tettek a Kisbéri Bakancsosok és Országjárók Társaságának tagjai is.

– Olyan, mintha tényleg visszamennénk az időben egy jó kétszáz évet. Ez az igazi vadnyugati életérzés, hangulat. Kiszakadunk a mindennapokból. Bejöttünk ide egy teljesen másik világba. Leesett az állunk. Nagyon emberbarát a hely, közvetlen a tulajdonos is. Én túravezetéssel foglalkozom, Kisbérről többfelé megyünk az országba, úgyhogy adott volt, hogy eljövünk ide is. Ráadásul gyalog érkeztünk. Önmagában már az út is érdekes volt, mert nincsenek jelölt turistautak, és mi az erdőn jöttünk. De mindenhol nagyon kedves emberekkel találkoztunk, úgyhogy azt mondom, ezt nem szabad kihagyni – emelte ki Meretei János túravezető.

A Kemma.hu hivatalos Instagram-oldalán pedig az ízig-vérig bakonyaljai cowboyok összecsapását is megtekinthetitek!