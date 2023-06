Vitathatatlanul a habpartit várták a gyerekek a legjobban a baji falunapon. A csoport a habgép előtt gyülekezett türelmetlenül és többször is hangos visszaszámlálással biztatta a tűzoltókat, hogy indítsák már be a gépet. Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület autója hozta a vizet, a komáromi hivatásosok pedig a habgépet, amit egyébként speciális anyagok oltására használnak. Most azonban az volt a feladata, hogy a gyerekeknek szerezzen feledhetetlen élményt.