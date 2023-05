A hazai családok jellemzően 5-7 ezer forintot költenek gyereknapi ajándékra – derült ki az egyik hazai játék áruházlánc friss felméréséből. A vásárlási láz az ünnep előtt 1-2 héttel kezdődik, amikor online átlagosan az áruházi vásárlás összegének dupláját költik el a szülők a játékkereskedő adatai szerint. A legkeresettebb meglepetések a szabadtéri- és kreatív játékok, könyvek és kifestők, a legnépszerűbb programok pedig az ugrálóvár, a trambulin és a kézműves foglalkozás.

Tatabányai körképünk kapcsán kiderült, 10-ből 9 család ünnepli a gyereknapot, ajándékba pedig szabadtéri játékot vesz a legtöbb szülő, családtag és rokon. A megkérdezett családoknál népszerű ajándékok a buborékfújók, a homokozójátékok, csillámtetkó készletek, de újra hódítanak az állatos víziflipperek is, és sok szülő választ most nagyobb gyermekének szivacslövőt, vagy FIFA-kártyákat is ajándékba.

Május utolsó vasárnapját a családok többsége szűk körben ünnepli, és egy helyi gyereknapi programmal, kirándulással, vagy állatkerti látogatással teszik teljessé a jeles alkalmat. A cég felmérése szerint a legtöbb gyermeket az ugrálóvárak, a trambulinok és a kézműves foglalkozások veszik le igazán a lábukról gyereknapon.

Az áruházlánc a legjobb gyereknapi ajándékokat is felsorolta, azokat, amik az online kosárba kerülnek. Kimutatásuk szerint keresett a műanyag bébi hinta és a szappanbuborék fújó pisztoly. Az első három helyen szerepelnek a homokozóeszközök, a legnépszerűbb a focis kártya után a játékfegyver. Bevásárlókosárba homokozó lapát, illatos filctoll és flipper a keresett, azonban a buborékfújó és a focis kártya a legnépszerűbb.