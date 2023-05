A hétvégén szombaton, az Emlékhelyek Napján a Vértes Agorája családi napot szervezett a Bányászati és Ipari Skanzen területén. Délután indult a program, amelyre a kissé szomorkás idő ellenére folyamatosan érkeztek a látogatók. A skanzen központjában felállított színpadon a Kertvárosi Bányász Mazsorett Együttes kedves műsora nyitotta a programok sorát.

Gyermekszínház következett ezután, ahol az interaktív játék során a kisebbeknek is volt lehetőségük színpadra lépni. Közben persze a skanzen különböző helyszínein várták az érdeklődőket. A József Attila Könyvtár munkatársa a város múltjáról, a Tatabányai Múzeum vezetője a Dózsakerti feltárásokról mesélt, miközben tárlatvezetést tartottak azokat, akik szerettek volna többet megtudni a város múltjáról. Kézműves foglalkozások várta a legkisebbeket a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány és a vármegye Ifjúságáért Egyesület jóvoltából, de a bátrabban rekesztornyot is építhettek a Vasalt Utak munkatársaival, miközben a Mesebánya állomásait is végigjárhatták a legkisebbek.