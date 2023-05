Tardoson az anyák napja egyben a „Faültetés” időpontja is. Azoknak a babáknak és édesanyáiknak ültetnek fát, akik az elmúlt évben születtek. 15 éve, 2008-ban, az első alkalommal még úgy kezdődött ez az immár hagyományos program, hogy a korábban kiásott gödörbe az apukák ültették el a fát. Több éves tapasztalat azt mutatta, hogy a „főszereplők”, az újszülöttek még nem vevők a hosszú időtartamú rendezvényekre. Ezért már csak egy rövid műsort és a kis névtáblák fácskákra való felhelyezését kell kibírniuk az apróságoknak.

Csabán Tibor, a település képviselője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az időjárás egy kicsit megijesztette az ünnepi eseményre készülődőket, mert a reggeli órákban még a felhők gyülekeztek az égen. De tíz órára kisütött a nap és semmi akadálya nem volt a tradicionális program lebonyolításának. A forgatókönyv is a megszokott volt. Csabán Béla, a község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Hajduné Zhorela Marika és Hajdu Balázs elénekelték Tardos himnuszát, melynek Árendás György a szerzője, és ami nélkül nincs helyi ünnepség.

Majd a település vezetője elmondta, hogy ez a legnagyobb ajándék a falu számára, hiszen amíg születnek gyerekek, addig biztosított a jövő is.

− Míg korábban a csöppségek többsége rendelkezett tardosi gyökerekkel, addig az utóbbi években megfordult az arány. Bízom benne, hogy a fiatalok, akik beköltöztek Tardosra, itt is maradnak és tovább viszik, megélik a tardosi szlovák és magyar hagyományokat, valamint aktívan részt vesznek a falu életében is − tette hozzá a polgármester.

A beszéd után Borbély Balázs óvodás Balla Piroska anyák napjára írott verseiből szavalt el két költeményt. Az irodalom után következett a rendezvény legfontosabb része, a kis névtáblák fára helyezése. A polgármester úr elmondta, hogy az is jelzés értékű – most is volt rá példa -, amikor a már máshol élő tardosiak kérik, hogy ők is felhelyezhessék a gyermekük névtábláját az aktuális fára. 2022-ben 17 tardosi gyermek látta meg a napvilágot. Közülük 1-nek a nagyszülei is Tardoson éltek, míg 6-nak az anyai, vagy apai nagyszülei voltak helyiek, míg 10 újszülött felmenői - jellemzően – felnőttkorukban költöztek a településre. A rendezvény zárásaként, szlovák nemzetiségű településről lévén szó Marika és Balázs szlovákul és magyarul is elénekelték a „Tí Tardošske vrchy” („Azok a tardosi hegyek”) című örökzöldet.