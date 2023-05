Az elmúlt egy év különösen megviselte a vállalati szektor képviselőit, szinte minden szolgáltatónak jelentősen nőttek a kiadásai. Az energiaárak változásával például a fogászatok rezsiköltségei is emelkedtek.

– Évekkel ezelőtt rengeteg nyugdíjas páciensünk volt, a számuk az utóbbi egy évben jelentősen csökkent. Ennek több oka is lehet, mint például az, hogy vagy nem engedhetik meg maguknak a beavatkozásokat, vagy takarékoskodnak és inkább a fiatalabb családtagjaiknak próbálnak segíteni – osztotta meg gondolatait Kárpáti Attila, egy dorogi fogászat fogtechnikusa.

Kárpáti Attila szerint az is megfigyelhető, hogy az idősebbek általában kivehető fogsort szoktak készíttetni, ami csak bizonyos időszakot bír ki. Miután elöregedett, a legtöbb esetben újat kell csináltatni helyette, azonban a leleményes szépkorúak különböző anyagokkal, például protézis ragasztókkal próbálják meg házilag orvosolni a problémát és kihúzni az élettartamot.

– Az idősekkel ellentétben a fiatalabbak, a középkorúak és az ötven év körüliek is rendszeresen felkeresnek bennünket. Az érdeklődés továbbra is nagy, átlagban egy-két hónapos a várakozási idő – jegyezte meg.

A fogtechnikus mesélt arról is, hogy a fogászaton nagyon kevés az az anyag, amelyet itthon állítanak elő, gyakorlatilag minden importból érkezik, így az euró árfolyam nagyban befolyásolja, hogy a termékekhez milyen áron juthatnak hozzá. Amikor a forint negatív szempontból rekordokat döntött, akkor komorabb hangulat uralkodott a piacon, a vállalkozások kétségbeesetten figyelték, hogy mit hoz a jövő. Azóta természetesen valamelyest konszolidálódott a helyzet.

– Emellett kifejezetten érezzük az energiaár-változás hatásait. Nagy teljesítményű gépeket használunk, a laborban a kemencék folyamatosan üzemelnek, melyek szintén rengeteg áramot fogyasztanak. Meg kell gondolnunk, hogy mit kapcsolunk be és mit nem. A rezsiköltségek mintegy 20-30 százalékkal emelkedtek egy év alatt. A kiadásaink egy részét beépítjük a beavatkozások tarifáiba, de törekszünk arra, hogy ne dolgozzunk irreális árakon – árulta el.

A fogtechnikus elmesélte, hogy az elmúlt évben az említett okok miatt jellemzően emelkedtek a beavatkozások díjai is. Például a legolcsóbb kompozit tömés átlagban 9-10 ezer forint körül mozog, igaz, a méretétől és attól is függ a fizetendő összeg, hogy egy-két, vagy éppen három felszínű a tömés. Azt is tapasztalja, hogy a társadalombiztosítással rendelkező páciensek majdhogynem fele is, ha teheti, inkább már a magán fogászatokat keresi fel. Sokan a szakorvosi rendelőkben tapasztalt hosszú várólista és az ellátási minőségbeli különbségek miatt döntenek így.

Elmondása szerint az alapanyagokat a korábbihoz képest minimum másfél-kétszeres áron tudják megvásárolni. A fogtechnikában rengeteg fajta akrilátot, különböző leplező anyagokat, fémeket, hídanyagot, cirkóniumot, különböző ötvözeteket használnak, melyeket a kereskedők külföldről hoznak be, jellemzően Németországból szoktak importálni, ugyanis a klasszikus fogászat centruma ott van.

– Emellett Amerikából, az Egyesült Királyságból, illetve Japánból is sok alapanyag érkezik, a porcelán miatt az utóbbi országból jön a fogak jelentős hányada. A kínaiak ebben a szakterületben is próbálkoznak, olcsóbb, közepes minőségű termékek érkezhetnek onnan. Itthon gyakorlatilag csak a kivehető fogsorok készítéséhez szükséges műfogakat gyártják, de jellemzően annak az alapanyaga is külföldről származik, tehát alaposan ki vagyunk szolgáltatva a globális gazdaságnak – mondta.