– Két színházban is játszom, az egyik a Madách Színház, a másik a Turay Ida Színház, plusz van a Dívák Formációnk és egyedi fellépéseim is vannak időnként. Egyébként a Madách Színházban most pont a Mamma Miás időszakot éljük, egy hónap alatt huszonkilenc előadásunk van, Ladinek Judittal közösen felváltva játsszuk Tanya-t – mesélt sűrű napirendjéről a New York, New York című ikonikus dal eléneklését követően Détár Enikő.

Az elfoglaltsága hallatán megbizonyosodhattunk arról is, hogy a színésznő számára a nyári időszak sem feltétlen a pihenésről szól. Számtalan szerepe és egyéb okok miatt mintegy nyolc éve nem nyaralt a tengerparton, de idén a tervek szerint párjával, a gyerekeivel és barátaival elutaznának néhány napra.

Szó volt arról is, hogy Détár Enikő az általános iskola első osztályát kétszer járta ki. Elmesélte, hogy az Egerhez közeli Kerecsenden töltötte a gyermekkorát, édesanyja a helyi iskolában volt pedagógus, édesapja agrármérnökként dolgozott. Mivel nem teljesítette anyukája elvárásait – vagyis nem lett színötös, két tárgyból négyese lett – ezért meg kellett ismételnie az első osztályt.

– A következő tanévben mindent kívülről tudtam, az összes verset, meséket, az összeadást és a kivonást. Volt egy négyesem, emellett magatartásból vagy négyest, vagy hármast kaptam, mert unatkoztam.

Amíg a többiek a betűket tanulták, én addigra már tudtam folyamatosan olvasni.

Aztán anyukámék úgy döntöttek, hogy beadnak egy keményebb, egy egri kéttannyelvű iskolába, ami a hetvenes évek elején ritkaságszámba ment. Így a továbbiakban a Jurij Gagarin Gyakorló Általános Iskolába jártam – mondta.

Détár Enikő felidézte azt is, hogy gyermekként színésznő, orvos és űrhajós is akart lenni. Utóbbi elsőre jó ötletnek tűnt számára, ám amikor a körhintán is rosszul lett, akkor ezt az opciót elvetette.

– Egyébként biológia-kémia tagozatos gimnáziumba jártam és tényleg komolyan azt gondoltam, hogy orvos leszek. Még latinul is tanultam, de a tanárom és én is beláttam, hogy nem ez lesz az én utam. Végül a Színház- és Filmművészeti Főiskolára jelentkeztem – ismertette.

Manapság vagánynak nevezik azt, aki idegen autósokat leintve jut el a célpontjára, ám évtizedekkel ezelőtt ez a közlekedési mód teljesen szokványos és a mainál jóval biztonságosabb volt. A színésznő elárulta, hogy rendszeresen elaludt és akkor már nem volt más lehetősége, minthogy stoppolva jusson el az egri iskolába.

– Lakóhelyem ugyanolyan volt, mint a bulvár és most az internet. Még be sem értem Egerbe és már az egész falu tudta, hogy na a kis Enikő már megint autóstoppal ment. Egészen addig így közlekedtem, amíg az első gyermekem meg nem született – idézte fel.

Az interaktív jellegű rendezvényen a személyes történetek mellett számos érdekesség elhangzott. Például a közönség találhatta ki azt, hogy Détár Enikő milyen műfajokban próbált szerencsét a Ki-Mit-Tud?-on. A közönség megtudta, hogy egy József Attila verssel indult el, mellette a citera versenyszámba is benevezett – kamaszlányként a faluban citerázni tanította a helyi gyermekeket – és disco tánc műfajban is szerepelt.