– Azt mondták, hogy a mi tömbünk több épülettel közös csomóponton van, így csak akkor tudják bekapcsolni újra a fűtést, ha az összes érintett tömb közös képviselője kéri a szolgáltatást. Egyébként meg hétvégére felmelegedést mondanak, úgyhogy ezt a két napot bírjuk már ki – panaszkodott a nyugdíjas, akinek barátnője a Keszthelyi tömbök egyikében lakik, ahol már két napja újra melegek a radiátorok.

Az Új úti tömbökben is hidegek a fűtőtestek. A lakók azt mesélték, hogy már pulóverben alszanak, annyira hideg van este. A kiteregetett ruhák is csak két nap alatt száradtak meg.

Tatabányán sem jobb a helyzet. Olvasóink jelezték, hogy náluk is hideg van a tömblakásban. A Béla király körtéről, a Mártírok útról és az Ifjúság útról is kaptunk üzenetet, hogy már a hősugárzókat is bekapcsolták, hogy ne fázzanak.

A T-Szol tájékoztatása szerint Tatabányán a fűtési szezon május 4-ével ért véget, annak meghosszabbítására, vagy a fűtés vissza kapcsolására itt is az egy fűtési rendszerről ellátott társasházi közösségek egybehangzó írásos jóváhagyására van szükség. Azonban ha ez megvan és beküldték a szolgáltatóhoz, akkor már három órán belül újra beindulhat a fűtés.