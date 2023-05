Ahogy az már tavaly is történt, a Patarán a legmodernebb harcászati eszközökkel is találkozhatnak az érdeklődők. Tavaly Gripenek húztak át az Öreg-tó felett és helikoptereket is lehetett csodálni az égen, azonban ez idén elmarad, adott tájékoztatást a Tatai Patara közösségi oldalán.

Mint posztjukban írták, a szombatra tervezett Gripenes áthúzás és helikopteres bemutató a Magyar Honvédségtől kapott információk szerint készültségi és kiképzési feladatok miatt elmarad.