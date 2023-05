Esztergomi gyereknap

A Szentgyörgymezői Olvasókör programokban gazdag gyermeknapot szervez szombaton. Délelőtt 10 órakor a Kerek zenekar koncertje várja a legkisebbeket. 11 órakor Gryllus Vilmos lép a színpadra. A nap folyamán továbbá az Esztergomi Vasútmodellező Klub bemutatója és kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. A részvétel ingyenes.

Kisbéri gyereknap

Kisbéren szombaton meseelőadás, gyermekkoncert, állatbemutató is várja az aprótalpúakat a Kiskastély udvarára. Délután 3 órától az Állati jó bemutató nyitja meg a programok sorát. A fő produkciók mellett lehet kézműveskedni, mesét hallgatni, kisvonatozni és többek között lovagolni is. Kézműves vásár is várja a résztvevőket a helyi és környékbeli alkotók portékáival. A részvétel díjmentes.

Dorogi gyereknap

Dorogon a József Attila Művelődési Ház szervezésében tartanak gyereknapot. A kicsiket ugrálóvár, versenyautó-kiállítás, fagyi, kézműves foglalkozások várják. Fellép a Tücsök zenekar, de lesz Kerekítő foglalkozás is.

Tatai gyereknap

Tatán vasárnap, az Angolkertben tartják a városi gyereknapot. Délelőtt 10 órától színpadi produkciók, gyerek-tánccsoportok, kézműves asztalok várják az érdeklődő családokat. A rendezvény ingyenes.

Tatabányai gyereknap

Tatabányán vasárnap, a Csónakázó-tónál rendezik meg a városi gyereknapot, ahová 10 órától várják az érdeklődőket. A kicsik részt vehetnek falusi erőpróbán, de esz táncház is. Lehet majd állatokat simogatni, lovagolni és óriásbuborékokat eregetni. 18 óra 30 perctő tombolát is sorsolnak.

Kacsás játékok

Május 28-án ingyenes gyereknapi programmal kedveskedik a tatai Malom és Kacsa Rendezvényház. A Kacsaplaccon kacsás játékok és arcfestés várja majd az aprótalpúakat.

+1

A természetkedvelő családoknak: Búbánatvölgy-Hideglelőskereszt-Fári-kút túra

A festői fekvésű Búbánatvölgyből indul túra szombaton délelőtt 10 órakor a hegység nyugalmas, kevesek által látogatott zugába. Páratlan dunai panoráma és apró tavacskák láncolata várja a túrázókat. Mint az eseményhez írták, bokát jól tartó túracipő és túrabot használata a meredek részek miatt ajánlott.