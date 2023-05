Ahogyan arról korábban beszámoltunk, bajba jutott kirándulón kellett segíteni Vértestolnán vasárnap délután, miután balesetet szenvedett az úgynevezett Pes-kőnél. A 15 éves fiú segítségére a tatabányai hivatásos, valamint a vértestolnai, a tardosi a tarjáni és a héregi önkéntes tűzoltók siettek. A fiúnak mindkét lába és a bordája is eltört, valamint pár zúzódást is szerzett. A tűzoltók szerint csoda, hogy ennyivel megúszta, hiszen legalább 15 métert zuhant és több sziklának is nekiütközhetett esés közben.