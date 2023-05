Videó: ősmaradványok között mászott és mesélt az új tatai via ferratán Révész Máriusz +fotók. Szabad a pálya Tatán a mászás szerelmesei előtt, akik már ki is próbálhatják az új vasalt utakat. A Kálváriánál kiépített sziklafal várja a felnőtteket és a gyerekeket is.

Végveszélyben a dorogi felnőttfutball? Távozik az edző, a tulaj és játékosok is. Kiesés, távozó tulajdonos és vezetőedző, kiürülő játékoskeret. Hogyan tovább, dorogi labdarúgás?

Videón a tatabányai özönvíz – autók akadtak el, üzletek áztak be a sok esőtől. Özönvízszerű eső árasztotta el Tatabányát május 23-án, kedden délután. Az extrém mennyiségű csapadék miatt a város több helyszíne is „elesett”. Olvasóink videófelvételeket készítettek arról, hogyan mosta el lakóhelyüket az esővíz, amelyet a csatornák sok helyen képtelenek voltak benyelni.

Korda Gyuri bácsiékból kitört a lázadó kamasz a Follow the Flow miatt. Miskolcon készítettek közös képet Gyuri bácsiék a Follow the Flow tagjaival. Állítólag ragaszkodtak hozzá.

Megöregedett, de felismernénk: így néz ki 66 évesen Lucélia Santos. Az első brazil sorozat, amit Magyarországon televízióban látni lehetett, az a Rabszolgasors volt: 1986-ban. Lucelia Santos akkor 18 éves volt.

A baloldal saját politikai érdekei szerint használja a fiatalokat. Kiválasztanak egy-egy személyt és megpróbálják a rendszer áldozataként feltüntetni.