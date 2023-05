Ez komoly! Európai sztárcsapat jelentkezett be a fiatal nyergesi focistáért. A fiatal Fradi-játékost, Varga Zétényt meg is hívták az AS Romához.

Videóban a hegymászófeleség: „mérhetetlenül büszke leszek Szilárdra, ha ez sikerül”. Amíg Suhajda Szilárd a Mount Everestre tart „tiszta mászással”, azaz palackos oxigén és serpák használata nélkül, addig felesége, Legindi Tímea itthon tartja a frontot.

Az év étterme lett a tatai Platán, az esztergomi 42 Restauranté a leginnovatívabb konyha. A Platán Gourmet és a 42 Restaurant ismét együtt érdemelt ki díjat. Ezúttal a Dinig Guide-tól.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Ittas és felelőtlen sofőrök, szevasztok! – fokozott rendőri ellenőrzés volt Komáromban. A komáromi rendőrök a baleseti okokkal kapcsolatos jogsértések kiszűrésére tartottak fokozott ellenőrzést május 22-én, hétfőn.

Brüsszel nem járul hozzá a határvédelem költségeihez, de megbüntet minket, ha zsúfoltak a börtönök. Magyarországnak azért kellett meghoznia ezt a döntést az embercsempészekkel kapcsolatban, mert Brüsszel nem járul hozzá a határvédelem költségeihez, viszont megbünteti hazánkat, ha túlzsúfoltak a börtönök – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az MTI-vel.

Elképesztő videót mutatott a MÁV: centiken múlt egy nő élete. Majdnem halálra gázolt egy magyar nőt a vonat: zenét hallgatott, észre sem vette, mekkora veszélyben volt.