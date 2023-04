Az elnök tájékoztatott arról is, hogy a HNT 2,6 milliárd forint projektösszegű pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programra, amelynek célja a magyar bor, mint nemzeti örökség és annak eredetvédelmi rendszerének népszerűsítése. Mint arról tavaly mi is hírt adtunk, 2022-ben Komárom-Esztergom vármegyei bort is elismertek, a legjobb illatos fehérbor hazai nemesítésű fajtából kategóriában ugyanis a Petőcz Pincészet 2021-es évjáratú Cserszegi Fűszerese bizonyult a legjobbnak. a pincészet a Neszmélyi borvidék hírnevét öregbíti. Ezen kívül öt bor arany-, négy pedig ezüstérmet kapott, ugyancsak a Neszmélyi borvidékről.