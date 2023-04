Készülnek az ünnepre a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolában. A lányok például tojást berzseltek húsvétra hangolódva április 5-én. A hagyományos tojásfestési technikák között a berzselés az egyik legtermészetesebb és talán a legszebb. A berzselést batikolásként vagy levélrátétes díszítésként is ismerik.

Az egyik legnépszerűbb módszer, hiszen otthon a konyhában, gyerekekkel együtt is elkészíthető és különösebb kézügyesség nélkül is szép tojásokat alkothatunk. A berzselt tojásokon a karéjos, vagy tépett levelek és egyszerű virágok mutatnak a legszebben. Egy tojásra többféle levél vagy virág is kerülhet.

A leggyakoribb „minta” a petrezselyemlevél, de használhatjuk az árvácska vagy az ibolya virágát, rózsa vagy fűszernövények leveleit is. A főt, vagy kifújt tojások héjára rásimítjuk a kiválasztott leveleket, majd szorosan bekötjük egy gézbe vagy harisnyába, ezután belerakjuk őket a festőlébe.

A hagyomány szerint a vöröshagyma beáztatott héjából készült festőlébe kell tenni a tojásokat, aminek eredményeképpen gyönyörű bronzbarna színt kapunk. A kész tojásokon, a kicsomagolás után ott marad a tojás eredeti színében a levél vagy virág lenyomata.

A fiúk sem unatkoztak, velük egy dunántúli néphagyományunkhoz a sibáláshoz készítettek vesszőből sibát, amivel húsvét hétfőn a locsolás mellett megveregethetik a lányokat, hogy szépek és egészségesek maradjanak: a húsvéti korbácsolás, vesszőzés célja nem az asszonynép megverése.

Ez a népszokás a húsvéthoz kötődő jelképes termékenységi és megtisztulási varázslatok egyike. A rítus elsősorban a lányok, asszonyok szépségének kiteljesítését célozza, hiszen úgy tartják, a sibált lány egészséges, friss, szép lesz. Bizonyos településeken a sibálás a locsolást helyettesítette.