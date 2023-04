Nász János, Zöld Ág–díjas ökológiai szaktájékoztató köszöntötte az érkezőket. Az esemény kapcsolódott a Föld Napjához. Hetvenen vettek rész a konferencián, amelynek előzményeként tavaly Szekszárdon szerveztek hasonló tematikájú programot. Szücsné Posztovics Ilona polgármester köszöntőjében kiemelte az elmúlt ötven évben végzett fejlesztések eredményeit, amelynek révén a szénporos megyeközpont ma már egy élhető város. Az akkori fásítások helyén gyönyörű növényzet található.

Kiemelte: bár sokat köszönhet a város a bányászatnak, az itt élők szem előtt tartották a zöld felületek telepítését, így sok park, liget, és szépen felújított épület található Tatabányán. A levegőtisztaságra is nagy hangsúlyt fektettek, a városi fenntartásba kerülő tömegközlekedés járműveit is lecserélték. A polgármester kifejtette: a 65 ezres városban 35 ezer személygépkocsit tartanak nyilván, ám a mérések alapján a levegőszennyezés 50 százalékát az M1–es autópálya okozza. Kerékpárutakat építettek, fákat ültettek, s hamarosan elektromos kerékpárok segítik a városon belül a közlekedést. Kiemelte a zöldkönyvtárat. A címet az intézmény már akkor megkapta, amikor még a régi épületben működött.

Átadták a tapasztalataikat A József Attila Könyvtár élen jár a környezettudatos szemléletformálásban. Rendszeresen szerveznek e témában programokat, fórumokat, könyvbemutatókat, nyári táborokat. A konferencián olyan témákat vonultattak fel, amelyek segíthetik az intézményeket a klímatudatos módszerek elsajátításában. Szó volt a zöld iroda kialakításáról, a zöld rendezvényszervezésről, s egy felmérést is ismertettek. A program délután kerekasztal–beszélgetéssel folytatódott, ahol azok, akik már elindultak ezen az úton megosztották tapasztalataikat az ország különböző pontjáról érkezőkkel.

Mikolasek Zsófia a könyvtár igazgatója kiemelt néhány olyan intézkedést, amelyet az elmúlt időszakban hoztak. Kiemelt figyelem övezi a fenntarthatóságot, még akkor is, ha néha kellemetlen – fogalmazott. Az általánosan ismert szelektív hulladékgyűjtés mellett például zöld munkacsoportot hoztak létre, tagjai minden programot véleményeznek. Gyűjtik a virágokat, nem használnak műanyag evőeszközöket, poharakat, s még a kapszulás kávét is próbálják mellőzni. Minden munkatársa igyekszik környezettudatos, fenntartható kapcsolatokat kialakítani a városban, s ezeket az olvasók számára is elérhetővé tenni – tette hozzá.

Nász János ismertette az egy évvel ezelőtti konferencia főbb megállapításait, majd kiemelte: Tatabánya után Kiskunfélegyháza és Óbuda is megmérette magát a nemzetközi porondon, s elnyerték a Zöldkönyvtári címet.