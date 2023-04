A megújult vértessomlói művelődési ház udvarán tartott ünnepségen Igó István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: a település egyik régi épületében működött a falu első iskolája, és volt mozi, könyvtár is korábban. Ma civil szervezetek központja, megannyi eseménynek ad helyet. Ezért is vált szükségessé az energetikai korszerűsítés. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázata által biztosított 63,5 millió forint teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a munkálatok elkezdődjenek.

Az épületben napelemes rendszert építettek ki, hőszivattyúkat telepítettek. Megújult a gépészet és az elektromos rendszer. Kicserélték a nyílászárókat, a felső szintet leszigetelték, az intézmény akadálymentes lett. A ruhatár kiépítését ezután, saját erőből oldják meg.

A polgármester szólt egy most befejezett másik pályázatról is. A Belügyminisztérium által biztosított 20 millió forintból és önerőből három utca járdáit is felújították. Ezzel biztonságosabb lett a közlekedés az Ady, a Petőfi és a Tulipán utcákban.

Tucatnál is több csoport használja Az épület kihasználtsága igen nagy. Tucatnál is több csoport tartja itt összejöveteleit. Berky Béláné intézményvezető kiemelte: minden korosztály képviselteti magát. Itt próbálnak a néptáncosok négy csoporttal, a tűzoltók is gyakorolnak három csapattal. A színjátszók élén az intézmény vezetője áll, így természetesen ők is itt találkoznak, készülnek a fellépésekre.

A helyi Vöröskereszt csoportja, a dalárda és a horgászok is itt találkoznak rendszeresen. A legfiatalabb csoport nemrégiben alakult. Tagjai húsz- és harmincéves fiatalasszonyok, akik kézműveskednek. Havonta egyszer találkoznak. Ottjártunkkor egy tehetséges fotós, Lencz Tímea gyönyörű képei ragyogtak a nagyterem falán, hiszen emellett megannyi program helyszíne is a felújított épület.

– Befejeződött a kulturális és közösségi tér modernizálása. Emellett korábban az iskola, az óvoda, a bölcsőde, az egészségügyi intézmények is átépülhettek – említette meg beszédében Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke, aki örömét fejezte ki, hogy ilyen sokszor látogathat egy-egy beruházás kapcsán Vértessomlóra. Az elnök kiemelte: az elmúlt években az 507 millió forintot is meghaladta a TOP-os támogatások mértéke a faluban. A vármegyében is kiemelkedően sok projekt valósulhatott meg az önkormányzat közbenjárásával.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt már megfogalmazódtak a mostani beruházással kapcsolatos igények. Szerencsére az itt élőknek nem kellett sokat várniuk.

Megígértük, megcsináltuk!

– fogalmazott a politikus, majd felidézte az eltelt időszak jelentősebb beruházásait, amelyek a takaros kis sváb falu optimális működéséhez elengedhetetlenek. Hozzátette: az elmúlt néhány évben csaknem egymilliárd forint segítette a somlóiakat. Ezenfelül az egyház, a civilek is megannyi sikeres pályázattal javították az itt élők életminőségét.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. Az átadást követően a résztvevők a felújított nagyteremben megcsodálták Lencz Tímea gyönyörű képeit.