Hosnyánszky Norbert, Kásás Tamás, Märcz Tamás és Steinmetz Barnabás többszörös olimpiai bajnokok jöttek el a filmvetítésre, amely a magyar férfi vízilabda-válogatott sikereit hivatott bemutatni. Azét a csapatét, aminek tagjai 1997 és 2008 között végigverték a világot. Sidney, Athén és Peking. Ez a három olimpiai helyszín, ahol egymás után szerezte meg az aranyérmet a magyar csapat.

Közönségtalálkozó a Vértes Centerben

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Remek hívószavak voltak ezek a Tatabányai Vízmű Sportegyesület tagjainak, az edzőknek, a sportrajongóknak és szurkolóknak is, összesen 224-en váltottak jegyet a tatabányai moziba. A vetítés közönségtalálkozóval ért véget. Zákonyi S. Tamás rendező és az olimpiai bajnokok meséltek a magyar vízilabdázás aranykorát feldolgozó alkotásról: arról, hogy a sportolók hogy élték meg a forgatást, és mit szólnak az óriási közönségsikerhez. Elhangzott néhány tanács is, hogyan váljanak az ifjak igazi csapattá. A sportolók hozzátették, Benedek Tibor emlékének is adóznak az eredményeket bemutató dokumentum filmmel és tudják, ha fizikailag nem is, de ugyanúgy örül a filmsikernek.