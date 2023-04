Az országos megmérettetést a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Versmondók Egyesülete, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, az Új Forrás folyóirat és a Vértes Agórája hirdette meg a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága és a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával. Az előválogatókat követően huszonhárman jutottak a végső versenyre, amelynek a Vértes Agórája adott otthont.

A döntősök

Forrás: 24 Óra

– Tizennégy éves kor felett lehetett nevezni. Felső korhatár nem volt, a legidősebb induló – aki ugyan nem jutott a döntőbe – egy 89 éves hölgy volt. Az ország minden pontjáról, sőt még határon túlról, a Vajdaságból jutottak be a legjobbak közé. A döntőben kötelezően egy József Attila, egy Petőfi Sándor és egy szabadon választott verset hallhattunk. Érdekes, hogy kortárs magyar költők verseit többen is választották, sőt, még érdekesebb, hogy az idősebb korosztálynál is ez volt a népszerű – emelte ki Bács Judit programszervező.

A szakmai zsűri oklevéllel és különdíjakkal is jutalmazta a finalistákat. Az első három helyezett pénzjutalomban részesült. Az idén érettségiző, kecskeméti Petrov Kata Panna nyerte az országos versenyt, aki szabadon választható versként Nagy Lászlótól a Szép asszonyok mondókái Gábrielre című költeményt választotta.

– Nekem szerintem olyan versek állnak jól, amelyekben van egy kis dinamika. Nagyon szeretem Nagy László bolgár kötődését, mert édesapukám nagypapája bolgár volt, voltunk is Bulgáriában. Továbbá nagyon közel áll hozzám az ő költészete, valamint a bolgár népdalok feldolgozása. Ez egy nagyon nehezen, de nagyon jól mondható vers, ha a ritmikáját elkapja valaki, s én ezt nagyon magaménak érzem - mesélte lelkesen Petrov Kata Panna, aki évek óta színjátszó kör tagja is, és az érettségi után a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szeretne továbbtanulni.