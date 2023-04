Az ülésen beszámoltak a 2022-ben megvalósított projektekről is és a jelenlegi pályázati lehetőségekről. Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, ezek a fejlesztések markánsan meghatározzák a város jelenét és jövőjét is. Jelenleg 26 pályázat vár megvalósításra, 5 pedig előkészítés alatt áll.

Lezárult a Brigeto Öröksége Látogatóközpont kialakítása, amelynek kapui a Komáromi Napok ideje alatt, április 28-tól nyílnak meg a nagyközönség számára. Ide költözik a Komáromi Klapka György Múzeum is. A fejlesztés majdnem másfél milliárd forintból valósult meg, amelynek nagyobb részét az önkormányzat finanszírozta. A város vezetője kiemelte emellett a Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítését, valamint a Generációk Házának megépítését is. Szó volt a szőnyi és koppánymonostori művelődési házak felújításáról, a Zöld Város Projekt fejlesztéseiről, illetve az idegenforgalmi szempontból is fontos Csillagerőd megújulásáról is.

Gratuláltak a Kastély Angyalainak

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara XI. Országos Szakmai Versenyének döntőjében a komáromi Selye János Kórház Kastély Angyalai nevet viselő csapata a harmadik helyen zárt. Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk, elméleti és gyakorlati formában is. A csapat megjelent tagjait a testületi ülés végén köszöntötték. A város vezetése gratulált Meizner Krisztina ápolási igazgatónak és dr. Mézesné dr. Lőrinczi Enikő főigazgatónak is. A csapatot Davidov Éva és Nyékiné Kecskés Mónika diplomás ápolók, Szalai Erzsébet szülésznő és Szabó Péter műtős szakasszisztens alkotta. Utóbbi nem tudott részt venni az ülésen, az egynapos sebészeten tartotta a frontot a kórházban.

A polgármester azt is hozzátette, a későbbiekben a gyógyfürdő teljes, átfogó felújítása is fontos lenne. Kitért az inkubátorház sikeres működésére is, ahol az összes iroda megtelt kezdő, többnyire helyi vállalkozásokkal. Hangsúlyozta, a közútfejlesztési program részeként a Puskaporosi utat kiszélesítik és felújítják, jelenleg a tervezési fázisban tartanak, ezt követően kezdődhet a kivitelezés.

Megvalósítás előtt áll a Gesztenyés Óvoda, a Színes Óvoda, a Kistáltos Óvoda, illetve az idősek otthonának az energetikai korszerűsítése is.

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő azt mondta, nagy figyelmet kell kapjon a Brigetio Öröksége Látogatóközpont elkészülése, hiszen ez a fejlesztés idegenforgalmi szempontból is jelentőséggel bír, az intézmény pedig szakmailag megalapozott háttérrel működik. Felhívta a figyelmet a művelődési házak megújítására, a közösségi terek bővítésére, amelyek kulturált szórakozási lehetőséget biztosítanak a város lakói számára.

Vajda Bence önkormányzati képviselő a számokra tért ki: az összes pályázatot összegezve az derült ki: csaknem 24 és fél milliárd forintból, pályázati és önerős összegből megvalósuló projektekről van szó. Úgy fogalmazott, a pályázati lehetőségek kiválóak, de a város az elmúlt öt-hat évben mintegy 3 milliárd forint önerőt biztosított a beruházások megvalósításához.