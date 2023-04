Köszönöm azt a rengeteg receptet, a gondoskodást és a kész ételeket is. Már alakult is egy “ Mentsük meg Zsanit!” csoport, amelynek tagjai minden héten igyekeztek gondoskodni egy-két jó falatról. Nekem. Értem. És a kis böjtölő pocakomért.

Esküszöm, egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy szeretném én ezt csinálni még néhány hétig. Folytatni is lehetne ezt a jó szokást. Persze, egészen új világ is nyílt a gasztronómiában. Sosem vetemedtem volna olyan ízekre, mint a csicseriborsó, a szejtán és a szójabab, valamint a tofu. Szegényebb is lettem volna. Mint ahogy akkor is az lennék, ha nem mondanék hálát. Mindenkinek. Köszönet.

Erre most egy pohár Irsai helyett egy harcsahalászlét emelek a magasba. De előtte még egyszer ekkora köszönet jár az ellenlábasoknak. Nélkülük nem ment volna. Ez vitt előre. Illetve visz, még egy napig.