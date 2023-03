Számos bölcsőde létesült vármegyénkben

Popovics György a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a TOP Pluszban a vármegyei keretösszeg 53,6 milliárd forint. Eddig a pályázók 126 darab projektet nyújtottak be mintegy 30 milliárd forint értékben, és közülük már 89 darabot támogattak is mintegy 21,4 milliárd forint értékben. A vármegyei közgyűlés elnöke azt is ismertette, hogy az óvodai-bölcsődei fejlesztési keret 3 milliárd 620 millió forint, ebből 504 millió forint jut bölcsődei beruházásokra. Felidézte, hogy vármegyénk részére az előző uniós ciklus végén több mint 4 milliárd forintos pluszkeretet biztosítottak, mely révén számos mini, illetve hétnél több férőhelyes bölcsőde létesülhetett. Bízik benne, hogy a piliscsévi projekt is zökkenőmentesen megvalósul.