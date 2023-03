A 6-os telepen Kiss Zsoltné várt minket meghatottan. Rá egyértelműen igaz, hogy halmozottan hátrányos helyzetű.

– A címeket a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család- és Gyermekjóléti Központ bocsájtotta rendelkezésünkre, az ott dolgozók régóta ismerik a környéken élők gondjait – mondta a főszervező, Ágnes. – A most tapasztaltak alapján is úgy gondoljuk, folytatni kell a segítségnyújtást. Remélem, ahogyan eddig is, sok magánember és cég támogatja majd azokat, akik nagyon-nagyon rászorulnak.

Négy felnőtt, hat gyerek egy házban

– Szinte mindenről nekem kell a ház körül gondoskodnom – mondta Kiss Zsoltné, aki különböző betegségekkel küzd. Ennek ellenére bevállalja még a napi négyórás takarítói munkát is. – Jelenleg tízen élünk ebben itt, a 6-os telepen ebben a leromlott állapotú házban, a férjemmel, a lányommal, a vejemmel és a gyerekekkel. A két legnagyobb hetedikes, a legkisebb négyhónapos, van még egy kétéves és egy negyedikes is. Gondolhatja, mennyi idő, energia és persze pénz, hogy legyen mindig reggelijük, vacsorájuk, rendes ruhájuk. Mindent megteszünk, amit tudunk, de persze nagy örömmel fogadjuk, ha a családsegítőtől, vagy másoktól segítség érkezik. Hogy mi? Nem válogatunk, mindennek helye van, helye lesz nálunk.