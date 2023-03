A bank minden évben meghirdeti pályázatát, amelyen a tavalyi évben is 20 millió forint értékben kapott innovatív orvosi eszközöket 20 gyermekegészségügyi intézmény. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház is beadta pályázatát, és a pénzintézet munkatársainak karácsonyi felajánlása jóvoltából most 2,3 millió forint értékben kapnak a gyermekek ellátását segítő eszközöket. A kórházakban alapvető fontosságú a magas fokú sterilitás, rendszeresen szükséges gondoskodni a fertőtlenítésről, kiemelten a távozó betegek után.

A germicidlámpával gyorsan, hatékonyan és energiatakarékosan tudjuk fertőtleníteni a légteret és az eszközöket is, így védve a hozzánk érkező kis betegeket az esetleges újabb fertőzéstől. A beteg gyermekek gyógyulásához nélkülözhetetlen a lelki, mentális egészség megóvása is, ehhez hozzátartozik a biztonságos környezet és kényelem biztosítása. A pályázatban elnyert négy korszerű gyermekkórtermi ágy nagy segítséget nyújt abban, hogy a hozzánk érkező beteg gyermekek ezáltal is hamarabb tudjanak alkalmazkodni a számukra megváltozott körülményekhez – mondta el Dr. Nyisztor Mónika, a Vaszary Kolos Kórház Gyermekambulancia és Gyermeksürgősségi osztályvezető főorvosa.

A bank programjának köszönhetően Komárom-Esztergom vármegyében eddig 15 alkalommal, mintegy 14 millió forint értékben kaptak modern, a gyermekek hatékony gyógyítását segítő berendezéseket az intézmények.